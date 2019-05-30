В понедельник, 3 июня, Министерство образования и науки, а также Национальная академия наук опубликуют на своих сайтах финальный текст новой редакции "Украинского правописания". Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Также в министерстве сообщили, что применять нормы нового правописания нужно будет с этого же момента. Их рекомендуется использовать "во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи".

На данный момент Министерство образования разрабатывает план имплементации новой редакции "Украинского правописания". Этим документом, в частности, будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

Среди основных нововведений в "Украинском правописании" можно выделить такие:

теперь в словах греческого происхождения буквосочетание -th будет передаваться не только буквой -ф, но и буква -т. То есть можно будет писать "міт" вместо "міф", "анатема" вместо "анафемы", "Атени" вместо "Афіни" и т.д.;

официально в язык вводятся феминитивы - слова женского рода, обозначающие род деятельности: "поетка", "членкиня", "критикеса";

приставка пів, обозначающая половину чего-либо, теперь становится отдельным словом; а вот приставки анти-, віце-, екс-, контр- будут писаться слитно;

официально введены нормы написания названий сайтов: с родовым словом они пишутся в кавычках и с большой буквы, а если название употребляется отдельно, то с маленькой буквы и без кавычек.

Напомним, на заседании в среду, 22 мая, Кабинет министров Украины принял новую редакцию украинского правописания. В документе было указано, что новая редакция правописания принимается "с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания".

Также мы писали, что в институте языкознания имени Александра Потебни Национальной академии наук Украины опубликовали полный текст новой редакции Украинского правописания.