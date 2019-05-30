После авиакатастрофы военного вертолета под Ровно полеты запретили по всей Ровенской области. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил заместитель командира 16-й отдельной авиабригады Михаил Шур.

"Сейчас полеты запрещены, продолжаются следственные действия. Это был не первый полет, была вторая летная смена на этой неделе. По плану с 18:00 мы проводили полеты. Машина была после капитального ремонта, не могу сказать год техники", - заявил Шур.

"Лейтенант Павел Дацюк был бортовым техником, а капитан Василий Романюк был бортовым техником-инструктором. В летной практике есть такое, что не можешь ты за один день полететь самостоятельно и выполнять все необходимые задачи. Порядок допуска к выполнению самостоятельных полетов как у летчиков, так и бортовых техников", - рассказал заместитель командира бригады.

Шур рассказал, что военные, которые были на борту, были опытные.

"Это (Игорь Мазепа - прим.ред.) командир нашей бригады, опытный летчик первого класса. Участвовал с самого начала в событиях, происходивших на востоке страны. Имеет государственную награду за выполнение различных заданий. Им было спасено очень много раненых из опасных участков передовой. Весь экипаж был опытный. Кроме того, почти все они неоднократно принимали участие в миротворческих операциях. Опыт огромный", - добавил Шур. Заместитель командира бригады также сообщил, что эти полеты были ночные, без очков ночного видения.

"Страна" разбиралась, почему под Ровно разбился военный Ми-8. По сообщению Сухопутных войск ВСУ, связь с вертолетом, который осущесвлял тренировочный полет, была потеряна в 23.27.

Напомним, что стали известны имена украинских военных, погибших при крушении вертолета Ми-8 под Ровно.