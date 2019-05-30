Президент РФ Владимир Путин заявил, что монополист в сфере искусственного интеллекта сможет принимать быстрые решения и повысит эффективность управления, став "властелином мира". Об этом он сказал на совещании о развитии технологий в области искусственного интеллекта, передает ТАСС.

"Механизмы искусственного интеллекта обеспечивают в режиме реального времени быстрое принятие оптимальных решений на основе анализа гигантских объемов информации, что дает колоссальные преимущества в качестве и результативности", - подчеркнул глава государства. "Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны - тот станет властелином мира", - добавил Путин.

Он напомнил, что многие страны уже приняли свои стратегии развития искусственного интеллекта. и поставил задачу значительно увеличить финансирование научных исследований в области искусственного интеллекта в РФ. Среди задач, которые предстоит решить в ближайшее время, Путин в первую очередь назвал "создание принципиально новых фундаментальных заделов, математических методов, принципов работы искусственного интеллекта, в том числе - по аналогии с человеческим мозгом".

"Россия должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученых со всего мира, эта работа может идти и в рамках международных математических центров", - поставил задачу Путин. Он напомнил, что в 2020 году международные математические центры будут открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Владимир Путин согласился с тем, что государство должно поддержать производство отечественной продукции для развития искусственного интеллекта, например, в виде госзаказа на такую продукцию.

Напомним, что Кремль провел закрытый опрос и выяснил, где в России самый низкий рейтинг у Путина.

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