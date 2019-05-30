В США медики выходили самого маленького новорожденного в мире, вес которого при появлении на свет составлял всего 245 граммов. Об этом пишет The Sun.

Уточняется, что девочка появилась на свет на шестом месяце беременности (23-й неделе) с помощью кесарева сечения. У ее матери обнаружили редкое заболевание преэклампсию, которое угрожало и ее жизни, и жизни ребенка.

Плод перестал развиваться в утробе матери и из-за этого врачи приняли решение о преждевременных родах.

Фото: youtube.com

Недоношенный младенец был помещен в больницу в Сан-Диего, где провел пять месяцев. Медики говорят, что младенец страдал кровотечением в мозге, проблемами с сердцем и легкими. Выписали его, когда самочувствие нормализовалось, а вес достиг 2,5 килограммов.

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