В Киеве реставрируют здание центрального гастронома на Крещатике, 40/1 в центре столицы. Проект работ уже представлен архитектурно-конструкторским бюро. Об этом сообщает УП.

По словам одного из авторов - Николая Вихарева, здание останется трехэтажным, в нем сохранят весь исторический фасад. Сам проект представлен бюро VIHAREV architects & engineers.

Фото: pravda.com.ua

"По закону мы восстанавливаем то, что сгорело. Под баннерами сейчас сохранился старый фасад. Он целый. У нас есть исследования его, все анализы. И мы его подвесим на металле, сделаем укрепления, но это будет старая облицовка. Все стены, балкончики – все реставрируется", - рассказал Вихарев.

Фото: pravda.com.ua

Он добавил, что на балконах до сих пор сохранилась историческая металлическая ковка.

"Там ковка та, что 100 лет назад была, фасад тот же сохранился. Единственное, что сто лет назад в витринах были деревянные вставки, но они потеряны еще где-то с 30-х годов. А так киевляне увидят то же, что было 100 лет назад", - рассказал архитектор.

Фото: pravda.com.ua

Внутри здания, по его словам, "переосмыслят пространство".

"Это будет светлый торговый центр с кафешками, внутренним двориком и общественным пространством. И еще фишка, которой мы как архитекторы гордимся, что та часть, которая не относится к старой усадьбе, она там на заднем фоне здания, там будет плоская крыша с большой смотровой площадкой, с которой можно будет видеть панораму всего Крещатика. А летом там будут выносить столики от кафе и там можно будет посидеть", - рассказал Вихарев.

Фото: pravda.com.ua

Под гастрономом обустроят паркинг. "Подкопаться под Крещатик не получится, потому что это и по закону невозможно, и там же по Крещатику река идет. Но там есть подземное пространство – один подземный этаж, мы там делаем еще один. И там будут расположены паркинг и инфраструктура предприятий торговли, пути эвакуации, туалеты и т.д. Но это все в пределах землевладения", - рассказал Вихарев.

В среду, 29 мая, проект реставрации гастронома выносили на рассмотрение Градостроительного совета столицы, и совет поддержал видение архитекторов.

"Градостроительный совет поддержал указанный проект в первую очередь благодаря тому, что здесь выдержаны главные условия города: сохранение фасадов здания и уважение к исторической части города. Это хороший пример того, когда инвестор слышит городские власти и открыто идет на конструктивное сотрудничество", - сказал "Украинской правде" главный архитектор Киева – директор департамента градостроительства и архитектуры Александр Свистунов.

"На сегодняшний день ни один резонансный проект, который вредит городу, не был поддержан градостроительным советом, и я искренне жалею, что наши решения носят лишь рекомендательный характер", - добавил Свистунов.

По словам Вихарева, реставрационно-строительные работы на Крещатике, 40/1 могут начаться уже через полгода.

"Буквально на днях закончились археологические раскопки по этому объекту, потому что мы без них не имели права закапываться в землю, делать укрепления. Вот они закончены, сейчас будут начинаться противоаварийные работы. Это будет укрепление сваями, подвешивание всех конструкций, которые сохранились, в металле и укрепление соседних зданий. Далее мы закончим проект, пройдем экспертизу. И, думаю, где-то к концу года должны выйти на начало полноценных реставрационно-строительных работ", - подытожил Вихарев.

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