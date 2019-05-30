После того как Верховная Рада не приняла отставку Владимира Гройсмана, премьер поблагодарил нардепов за такое решение и сказал, что он хочет, чтобы украинцы улыбались, а не плакали, сделав отсылку к речи президента Зеленского после инаугурации. Видео обращения Гройсмана в YouTube опубликовал 112.ua.

"Прежде всего я благодарю за ваше решение. Я сказал, что к любому решению я отнесусь с уважением. Более того, мое решение было не эмоцией, а позицией. И еще одно очень важное: я никогда в своей жизни не перекидывал ни на кого ответственность. С раннего возраста моя ответственность была передо мной, и свою ответственность я чувствую. Я слышу много критики в наш адрес, порой она является справедливой", - сказал Владимир Гройсман.

Премьер заявил, что, по его мнению, правительство Украины уже инициировало решения, которые дали старт изменениям в стране. Они, по его словам, будут более быстрыми при условии слаженности работы нардепов.

"Для меня важна Украина и украинцы, потому что я хочу здесь жить, работать, я хочу, чтобы на улицах, когда я встречаю людей, они улыбались, а не плакали. А если будут плакать – чтобы это были слезы радости", - сказал Владимр Гройсман.

В заключительной фразе он использовал отсылку к речи Владимира Зеленского после инаугурации, который сообщил, что на протяжении всей жизни "старался делать все, чтобы украинцы улыбались" и пообещал делать все, чтобы они "по крайней мере больше не плакали".

Видео: YouTube/ 112 Украина

Напомним, 20 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал в отставку.

Однако 30 мая Верховная Рада не смогла отправить Гройсмана в отставку с поста премьера. "За" проголосовали всего 97 нардепов.