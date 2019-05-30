Великобритания впервые после инцидента с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля позволила увеличение количества российских дипломатов в Лондоне. Об этом сообщает Times.

Еще в январе в Британии было 40 российских дипломатов, в настоящее время - 44, указывает издание со ссылкой на официальные данные. После инцидента с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года Великобритания выслала 23 "незарегистрированных сотрудников разведки". Всего до инцидента в Солсбери в посольстве работали 58 российских дипломатов.

По данным правительства, пять зарегистрированных российских дипломатов покинули Британию после объявления премьера Терезы Мэй о высылке шпионов. Неизвестно, были ли они среди 23 высланных шпионов. Считается, что Служба внешней разведки России и другие органы государственной безопасности маскируют своих разведчиков дипломатическими рангами для прикрытия.

По оценкам экспертов, увеличение количества дипломатов может быть расценено Москвой как слабость. "Мы до сих пор хотим, чтобы Россия понесла ответственность за то, что сделала в Солсбери, и мы на них давим", - сказал источник в британском правительстве.

В то же время источник признал, что некоторые каналы, закрытые после инцидента с отравлением, были вновь открыты. Это было сделано для того, чтобы военная позиция Великобритании в Восточной Европе не была неправильно истолкована как подготовка к войне, пояснил собеседник.

Представитель МИД Великобритании отказался обсуждать, сколько дипломатических виз было выдано России, но отметил: "В нашей позиции не произошло никаких изменений... Укомплектование штатов наших соответствующих миссий осуществляется в рамках мер, принятых после Солсбери".

Напомним, что британский посол в России подтвердил, что Скрипали живы.

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