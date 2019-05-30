Украинская авиакомпания "Мотор Сич" сообщила о возобновлении рейсов Киев - Ужгород - Киев с 3 июня 2019 года. Рейсы будут выполняться на самолете Як-40 и не будут предусматривать промежуточную посадку во Львове, сообщается на сайте Lowcost Avia.

Уточняется, что рейсы из Ужгорода в Киев будут выполняться по понедельникам, средами и пятницам. Из Ужгорода самолет будет вылетать в 07:00, прибытие в аэропорт имени Сикорского в Киеве в 09:00. Из Киева авиарейсы будут вылетать в 18:30 и приземляться в Ужгороде в 20:30. Отмечается, что новое расписание полетов по маршруту Киев -Ужгород обеспечит удобную "стыковку" рейсов Киев - Ужгород с рейсами из Запорожья и Одессы.

Билеты на авиарейсы Ужгород - Киев - Ужгород уже можно приобрести на сайте авиакомпании "Мотор Сич". Цена стартует от 2 518 гривен по направлению из Киева в Ужгород и от 2 622 гривен в обратную сторону. Таким образом полет в обе стороны будет стоить не менее, чем 5140 гривен

Напомним, с 17 мая запорожская авиакомпания "Мотор Сич" отменила рейс "Киев - Львов - Ужгород".

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