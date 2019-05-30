Действующий состав Верховной Рады проголосовал за основу и в целом проект закона о государственном признании и поддержке Национальной скаутской организации Украины ("Пласт").

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект №10184 на утреннем пленарном заседании парламента в четверг, 30 мая, проголосовали 228 народных депутатов.

Им регулируется порядок государственной поддержки "Пласта". Также законом Украины вносятся изменения в законы "О культуре" и "О внешкольном образовании" с целью определения формата государственной поддержки Пласта.

Также проголосованный закон поддерживает более чем столетнюю непрерывную традицию Пласта, который воспитал десятки тысяч активных граждан - педагогов и ученых, предпринимателей, врачей, журналистов, церковных деятелей, военных; создает основы государственной политики по поддержке "Пласта". Пластуны были активными участниками освободительного движения и войн за независимость УНР и ЗУНР в ХХ в. В АТО погибло пятеро известных пластунов.

"Пласт" - это национальная скаутская молодежная организация. В Украине пластуны также распространяют Вифлеемский Огонь в госучреждения, больницы, детские дома, передают диаспоре в разных странах, а также Украинским военным на передовую. Зачастую их ассоциируют с детским националистическим движением в Украине.

Как сообщала "Страна", комитет Рады одобрил отставку Гройсмана и новый Избирательный кодекс. Сам кодекс прошел первое чтение еще 7 ноября 2017 года.

Отметим, что также в Раде зарегистрировали законопроект об импичменте.