Экс-президент Украины Петр Порошенко получил партийный билет "Европейской Солидарности" (Блок Петра Порошенко "Солидарность" под новы названием). Соответствующее видео он выложил в своем Facebook.

"Я думаю, что очень хорошо, что все меняется - меняется и наша "Европейская Солидарность". Кстати, я принял решение присоединиться к "Европейской Солидарности". Сделаю это прямо сейчас: уже есть партийный билет. Посмотрите, сколько много молодежи в "Европейской Солидарности". Я хочу обратиться именно к молодежи: присоединяйтесь. Я уверен, что именно ЕС - как "Европейская Солидарность" - обеспечит движение нашей страны и к Европейскому Союзу, и к НАТО", - сказал Петр Порошенко.

Видео: Facebook/ Петро Порошенко

Напомним, первый съезд "Блока Петра Порошенко "Солидарность" под новым названием ("Европейская солидарность") состоится в пятницу, 31 мая.

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