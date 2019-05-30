В Киеве эвакуировали студентов и преподавателей из Национального университета культуры и искусств, национального авиационного университета, Киевского национального экономического университета и других из-за сообщений о минировании. Об этом "Стране" рассказали студенты.

На месте работают кинологи и взрывотехники. А студенты тем временем вынуждены сдавать экзамены на улице.

Фото: Страна.ua

Видео: t.me

Напомним, что 28 мая в Киеве заминировали все Ашаны, АТБ, Сильпо, а также больницы и жилые дома.

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