В Киеве началось массовое "минирование" ведущих университетов. Студенты сдают экзамены на улице. Фото и видео
В Киеве эвакуировали студентов и преподавателей из Национального университета культуры и искусств, национального авиационного университета, Киевского национального экономического университета и других из-за сообщений о минировании. Об этом "Стране" рассказали студенты.
На месте работают кинологи и взрывотехники. А студенты тем временем вынуждены сдавать экзамены на улице.
Фото: Страна.ua
Видео: t.me
Напомним, что 28 мая в Киеве заминировали все Ашаны, АТБ, Сильпо, а также больницы и жилые дома.
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