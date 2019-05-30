Погода в Украине 31 мая ожидается дождливой в западных областях, дожди с грозами - на севере страны и в Винницкой области. В остальных регионах - сухо и солнечно. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее данным, средний показатель термометров на завтра около +25... +30 градусов. Прохладнее всего на западе – от +18 градусов до +23 градусов, а жарче всего - на юге и востоке, а также в Днепре и районах области - до +32 градусов.

Погода в Киеве 31 мая будет еще весенней. Как пишет Диденко, "весна таки пустит слезу на прощание до следующего года", то есть день будет с дождями и грозой. Температура немного снизится до +24... +25 градусов.

Напомним, что сегодня ожидаются дожди с грозами на западе и в центре, а на востоке - до +32.

Также мы писали о том, что синоптик пообещала ощутимое похолодание после 30 мая.