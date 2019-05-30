На Днепропетровщине в Каменском рано утром 30 мая прогремел взрыв в магазине. Как выяснилось, взрывное устройство сработало в тамбуре придорожного магазина, где размещался банкомат "Приватбанка". Об этом сообщает "Событие".

Инцидент произошел около 5:00, на улице Дорожной, 24, неподалеку от школы №34. В результате взрыва была повреждена обшивка крыши тамбура. Пострадавших нет. В полицию об инциденте сообщили сотрудники охранной фирмы. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что неизвестные повредили банкомат и забрали деньги. В настоящее время сумма похищенных денег устанавливается.

Фото: sobitie.com.ua

По предварительной информации, взрывное устройство заложили внутри тамбура, куда преступники пробрались, повредив пластиковую входную дверь.

Следственным отделением Южного ОП открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража). В настоящее время устанавливаются свидетели и очевидцы данного происшествия и принимаются первоочередные следственные меры для установления и задержания преступников.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве неизвестные взорвали банкомат прямо в отделении "Приватбанка" и скрылись с добычей.

Также мы сообщали, что под Днепром неизвестные снова взорвали банкомат и ушли с добычей. Фото и видео.