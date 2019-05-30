В ГБР подозревают, что сотрудники Нацбанка почти три года фальсифицировали данные инспекционных проверок, получая за это денежное вознаграждение. Об этом пишет Finbalance.

Следователи ГБР утверждают, что должностные лица НБУ в течение 2017-2019 годов, действуя в интересах руководителей и владельцев ряда банков, проводили "формальную проверку происхождения средств, направляемых на капитализацию финучреждений, зная о несоответствии их происхождения".При этом сотрудники Нацбанка "не отражали или вносили недостоверные сведения о нарушениях банков в справки об инспекционных проверках".

Отмечается, что в 2018 году Счетная палата установила "факты неэффективного использования 106 млн грн", проверяя выполнения сметы расходов НБУ за 2017 год и обязательств по перечислению денег в госбюджет.

Кроме того, речь идет о том, что с февраля 2019 сотрудники НБУ пытаются реализовать кредитные портфели банков по заниженной стоимости для "получения части прибыли от взыскания задолженности по кредитным обязательствам".

В результате Печерский суд предоставил доступ ГБР к документам проверок НБУ Сбербанка-Украина, Индустриалбанка, Правэкс-Банка, Пиреус Банка, банка Форвард, Кредит Европа Банка, Укрстройинвестбанка, Банка 3/4 и Портал Банка с 1 января по 14 мая 2019 года.

Напомним, в ГБР открыли уголовное дело по факту исчезновения серверов с секретными данными из АП.

Также мы писали, что ГБР открыло дело против Сытника из-за незадекларированного отдыха.