Самыми угоняемыми автомобилями в Киеве названы ВАЗ и Daewoo. Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на данные департамента уголовного розыска Нацполиции.

Как уточняют правоохранители, владельцы недорогих авто жалеют средства на дополнительную защиту, поэтому чаще становятся жертвами угона. Кроме того, запустить двигатель такой машины гораздо проще.

В департаменте также назвали марки авто, которые любят похищать воры, работающие в дорогом сегменте: Toyota, Mercedes, BMW и Honda.

За 2018 год в Украине угнали 4092 автомобился. При этом, 25% всех угонов приходятся на Киев, 10% на Одесскую область и примерно 9% на Днепропетровщину.

В Нацполиции рассказали, что за первые три месяца 2019 года в стране угнали 766 автомобилей. 250 машин удалось вернуть владельцам. В Генпрокуратуре также опубликовали свою статистику по угонам. По данным ведомства, в 2018 году в Украине произошло 4405 случаев незаконного завладения транспортными средствами, 22% из них приходятся на столицу. В 2017 году таких случаев было 5684.

Графика: apostrophe.uа

В 2019 году тенденция не изменилась. В Генеральной прокуратуре сообщили, что с января по март из 794 угнанных авто, 21% похитили в Киеве. Отмечается, что чаще всего угонщики орудуют на парковках ТРЦ и во дворах многоэтажек.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве у главы Ассоциации защиты банков угнали BMW

Также мы сообщали, что под Киевом водитель угнал грузовик КрАЗ в счет невыплаченной ему зарплаты.