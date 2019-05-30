Сегодня, 30 мая, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представление об увольнении с должностей двух министров и председателя Службы безопасности Украины. Об этом сообщает сайт главы государства.

"Так, глава государства обратился в парламент относительно увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, Степана Полторак - с должности министра обороны Украины. Третье представление касается увольнения Василия Грицака от должности председателя Службы безопасности Украины. В представлениях отмечается, что глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины. Президент Украины настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, в Администрации Президента Украины готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.

Кстати, сегодня Верховная Рада не смогла отправить Гройсмана в отставку с поста премьера.

Напомним, что Зеленский назначил охранника Коломойского начальником своей Службы безопасности.

Также читайте о том, что происходит в силовых структурах при новом президенте.