Американский сериал "Чернобыль", о катастрофе на одноименной атомной электростанции, поставили на первое место в списке самых популярных шоу. На втором месте - "Планета земля 2". Такие данные предоставляет сайт IMDb.

Сериал про чернобыльскую катастрофу получил оценку в 9,6 балла. Премьера сериала состоялась в США и Великобритании 6 мая 2019 года.

У занявшей второе место "Планете Земля 2" (ВВС) - 9,5 балла. Он показывает невероятные по красоте уголки нашей планеты.

Во время съёмок на острове Завадовского в архипелаге Южные Сандвичевы острова случайно намочили камеру. Пока на остров морем доставляли другую, на что ушло несколько дней, операторы пытались высушить её, держа над походной печкой.

Замыкают тройку "Братья по оружию" - 9,4 балла.

Он рассказывает о приключениях роты E ("Easy") 2-го батальона 506-го парашютно-десантного полка 101-й воздушно-десантной дивизии США от тренировочного лагеря в Таккоа через высадку в Нормандии, провальную операцию "Маркет Гарден" и успешное Бастонское сражение - до самого конца Войны.

Фото: imdb.com

"Страна" узнавала, что думают о сериале "Чернобыль" ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

“Немного исковеркали историю. В сериале главный инженер убеждал всех в том, что все хорошо и эвакуация не понадобится. В реальности, именно главный инженер первым начал настаивать на эвакуации населения", - сообщил младший научный сотрудник института проблем безопасности АЭС, сотрудник ЧАЭС.

Отметим, что после финальной серии "Игры престолов" разочарованные поклонники массово гуглят, как отписываться от телеканала HBO.