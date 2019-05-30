Президент Украины Владимир Зеленский, пребывая во Львовской области на шахте Лесная, где из-за аварии погибли двое горняков, вступил в словесную перепалку с журналистами телеканала "Прямой", который связывают с Петром Порошенко. Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

В момент перепалки Зеленский общался с шахтерами, те жаловались ему на проблемы с зарплатами и отраслью в целом. Журналистка обратила внимание президента на то, что матери погибших горняков ожидали главу государства весь день.

После этого между президентом и корреспонденткой "Прямого" произошел следующий диалог:

Журналист Прямого: Мамы вас сегодня ждали весь день...

Зеленский: Я не приехал? Или потому, что вы телеканал "Прямой", вы можете помочь? Давайте сейчас мы с вами купим квартиру людям. Вот давайте, Прямой канал, мы с вами пообещаем, и вместе с вами...

Ж: (Мы можем) поделиться своей жруналистской зарплатой. А вы готовы поделиться своей президентской?

З: Я куплю квартиру. Что вы мне тут, интервью ведете? Вот давайте мы с вами 50 на 50 скидываемся и покупаем квартиру. Пообещайте сейчас.

После этого спор утих. Однако во время итогового комментария представителям СМИ Зеленский заявил, что готов помочь с квартирой семье погибшего горняка.

"Я обещаю, если будет вопрос по поводу квартиры у одной из семей, - потому что у них даже нет своего угла, где жить - то я лично помогу в ближайшее время", - заявил Владимир Зеленский.

Видео: Facebook/ ЄвроМайдан – EuroMaydan

Напомним, в ночь на среду в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте "Лесная" ГП Львовуголь произошло обрушение породы. В результате погибли два горняка. После этого президент Владимир Зеленский съездил к горнякам на Львовщину. Также он созвал заседание СНБО из-за трагедии на львовской шахте.