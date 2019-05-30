Бывший посол Грузии в Украине Григол Катамадзе, который занимал эту должность в 2000-2007 и 2009-2013 годах, обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о предоставлении ему гражданства. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию Гордон.

"Хочу воспользоваться возможностью общения с вашим изданием и публично обратиться к президенту Владимиру Зеленскому предоставить мне украинское гражданство. Уже прошло шесть лет, как я покинул государственную службу в Грузии. Когда-то давно я окончил Киевский государственный университет имени Шевченко, почти 13 лет был послом Грузии в Украине, много лет живу в Киеве", - заявил Катамадзе.

Он напомнил, что в своей инаугурационной речи Зеленский призвал представителей украинской диаспоры возвращаться на родину и пообещал предоставить им гражданство. "Этот призыв очень важен и для меня. Хоть я не этнический украинец, но искренне переживаю за будущее страны, с которой связана большая часть моей сознательной жизни. Четверть века я проработал в дипломатическом корпусе, представляя интересы Грузии, но никогда не ущемлял интересы Украины, всегда последовательно отстаивал свою позицию", - сказал экс-посол.

Напомним, президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и тот сразу же вернулся. Саакашвили, комментируя свое возвращение и вновь обретенное украинское гражданство, сказал, что соскучился по Украине и по борщу с пампушками.

"Страна" вел онлайн-трансляцию встречи Саакашвили в аэропорту.

В то же время грузинский парламентарий Нукри Кантария заявил, что необходимо снова поднять вопрос экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Украины на родину.