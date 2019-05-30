Вчера, 29 мая, английский Челси выиграл Лигу Европы, обыграв в Баку Арсенал со счетом 4:1 и это внесло свои коррективы в стартовые расклады грядущей Лиги чемпионов-2019/2020.

Так как команда Маурицио Сарри гарантировала себе место в групповом раунде Лиги чемпионов благодаря "бронзе" в АПЛ, место победителя Лиги Европы в групповом раунде стало вакантным. Его и занял Лион, который завоевал бронзовые медали чемпионата Франции.

Сетка квалификационных раундов турнира, в которых стартует киевское Динамо, также изменилась, передает канал Футбол 1.

Как итог, во 2 квалификационном раунде сыграют лишь 4 команды, которые сформируют две пары. Сеянными станут швейцарский Базель и греческий Олимпиакос. Их соперниками станут нидерландский ПСВ и чешская Виктория, которые попали в список несеяных команд.

Победители этих пар присоединятся к шести командам, которые начнут свой путь в Лиге чемпионов с 3 квалификационного раунда: Порту (Португалия), Динамо Киев (Украина), Брюгге (Бельгия), Краснодар (Россия), Истанбул Башакшехир (Турция) и ЛАСК (Австрия).

На этом этапе сеянными окажутся португальский и украинский клубы, а также два победителя 2 квалификационного раунда. Соответственно, потенциальными соперниками "бело-синих" станут Брюгге, Истанбул Башакшехир и ЛАСК. Киевляне не смогут попасть на ФК Краснодар, так как УЕФА не отказался от идеи разводить украинские и российские клубы в еврокубках.

Жеребьевка 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 22 июля. Первые матчи данной стадии пройдут 6-7 августа, ответные - 13-14 августа.

Ранее "Страна" сообщала, что матч Шахтер - Динамо за Суперкубок могут перенести из-за выборов в Раду.