В Военной прокуратуре Украины рассматривают несколько версий крушения армейского вертолета Ми-8, которое произошло 29 мая под Ровно и унесло жизни четырех человек. Об этом пишет УНИАН.

"Следствием рассматривается несколько версий, в том числе и техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все эти версии отрабатываются в ходе досудебного расследования", - сообщил начальник управления военной прокуратуры Западного региона Украины Юрий Табака.

Напомним, вечером 29 мая возле села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный вертолет Ми-8. В результате катастрофы погибли четверо военных. Среди них - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, летчик-штурман и бортовые авиационные техники.

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование гибели 4 военных из-за падения вертолета Ми-8 в Ровенской области.

"Страна" писала о том, почему под Ровно разбился военный Ми-8. Также мы публиковали фото с места падения военного вертолета под Ровно.