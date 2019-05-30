Руководитель избирательного штаба идущей на выборы партии Петра Порошенко - "Европейская солидарность" Сергей Березенко заявил, что не будет присутствовать в списке политсилы. Об этом он сказал "УП". Ранее аналогичное решение принял другой соратник Петра Порошенко - Игорь Кононенко.

"Прокомментирую вам так: Сергей Березенко действительно будет руководить избирательным штабом "Европейской солидарности". Но в списке моей фамилии не будет. Считаю, что в списках "Европейской солидарности" должно быть как можно больше новых лиц, которые будут работать на благо нашего государства.

Березенко говорит, что сейчас концентрируется на работе по избирательной кампании. "Из политики не ухожу, и буду работать на развитие нашей партии", - отметил он.

Березенко является зампредседателя фракции "БПП" в Верховной Раде. На президентских выборах 2019 года он был заместителем руководителя избирательного штаба Порошенко.

В течение кампании он координировал работу партийных ячеек БПП по всей стране и отвечал за огромную агитационную сеть, известную как "Сетка". Из-за этого у Березенко возникла куча проблем и множество обвинений в подкупе избирателей.

Как сообщала "Страна", из "БПП" уже вышел и другой близкий партнер Порошенко - Грановский. Он заявил о "продолжении своего самостоятельного политического пути".

Отметим, что журналист Дубинский объявил о походе на выборы по округу Кононенко в Киевской области.