Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама похвалил президента России Владимира Путина за внимание к тому, что происходит в разных странах мира. Также он сказал, что сегодня мир находится в критическом положении. Слова Далай-ламы цитирует РИА Новости.

"Российская Федерация - это великая страна, обладающая большой мощью. Последние события показали, что Путин как руководитель страны уделяет большое внимание происходящему в разных частях мира, и это хорошо", - заявил он.

В сентябре Далай-ламу раскритиковали за заявление о миграционном кризисе в Европе: на конференции в шведском Мальме он заявил, что мигранты в конечном итоге должны вернуться в родные страны и развивать их, а не оставаться в ЕС.

В традиции тибетского буддизма считается, что правитель перерождается в новом теле сразу после смерти старого. Нынешний Далай-лама - четырнадцатый по счету, а первый жил в XIV веке.

Как сообщала "Страна", российский спецназ прибыл на границу с Египтом. По данным журналистов, солдаты могут помочь в урегулировании шестилетнего вооруженного конфликта на территории Ливии.

Напомним, что в России предложили Украине начать диалог с "чистого листа".