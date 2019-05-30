На протяжении вчерашнего дня, 29 мая, на Донбассе противник 19 раз обстрелял украинские позиции. Об этом сообщается в сводке, опубликованной на сайте Минобороны.

Сообщается, что с 18:10 40 минут боевики обстреливали артиллерии калибра 152 мм по украинским позиция вблизи Орехового. В 18:40 велся обстрел Новолуганского. С 19:15 в течение 20 минут в районе Золотого-4 были зафиксированы разрывы нескольких вражеских мин калибра 120 мм.

С 22:30 противником велся обстрел в районе Станицы Луганской. В направлении от оккупированной Николаевки противник применил стрелковое оружие. Также четыре раза был нарушен режим тишины вблизи населенного пункта Пески, и трижды - в районе Авдеевки.

Защитники Украины вели адекватные оборонительные действия не нарушая минские соглашения. Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, под Луганском в ходе боя с боевиками пропал без вести украинский сапер.

Также мы писали, что с 1 июня все пункты пропуска на Донбассе перейдут на летний режим работы.