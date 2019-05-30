Затонувший в Будапеште прогулочный теплоход "Русалка", в результате чего погибли 7 человек, еще 21 пропали без вести, был построен в 1949 году Херсонской судостроительной компанией. Об этом в четверг, 30 мая, пишет венгерское издание hvg.hu.

Согласно Судебному реестру, Русалка была моторным пассажирским судном проекта 544 (Москвич). Его длина составляла 27,25 метра, ширина - 4,8 метра. Корабль приводился в движение 150-сильным двигателем, и его палуба могла вместить до 150 человек. Скорость судна достигала 19 км/ч. С 1949 по 1992 год корабль использовался только в Советском Союзе. В 1992 году он стал собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 году был передан компании Panorama Deck Kft.

Также издание сообщает, что капитаном речного теплохода "Viking Sygin", который столкнулся с теплоходом "Русалка" оказался гражданин Украины. Представитель венгерской полиции на пресс-конференции заявил, что украинец возглавлял экипаж "Viking Sygin", выполнявший речной круиз по Дунаю из немецкого города Пассау в Будапешт.

Он также отметил, что у капитана большой опыт работы. Полиция уже допросила экипаж, но подробностей допроса не обнародовали. Полиция возбудила уголовное дело, однако пока никаких обвинений никому не предъявляли.

Полиция также обнародовала новое видео, на котором можно увидеть, как Viking Sygin на скорости догоняет "Русалку" и врезается в нее, после чего прогулочный теплоход переворачивается на бок. По-прежнему официально не названы и причины аварии. Известно, что "Русалка" упала на бок через 7 секунд после столкновения и затонула. Лишь через десять минут после аварии был послан сигнал бедствия, но кто его послал, полиция не выяснила.

Viking Sygin принадлежит швейцарской компании Viking River Cruises. Теплоход имеет 135 метров в длину и 29 метров в ширину.

Видео: youtube.com

Напомним, катер Русалка затонул накануне вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. На борту находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа.

Кстати, в Будапеште запретили передвигаться на сегвеях, за это будут штрафовать на 155 евро.