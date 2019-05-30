Следователи территориального управления Госбюро расследований (ГБР) города Хмельницкий расследуют обстоятельства крушения военного вертолета Ми-8 с комбригом 16-й бригады на борту в Ровенской области. Машина рухнула в ночь на 30 мая 2019.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Ровенского гарнизона. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, в военной части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск, месторасположение - г. Броды Львовской области) происходили плановые летные учения "День-Ночь". Во время полета вблизи с. Сестрятин Ровенской области на расстоянии около 3 км от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал.

В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595. В настоящее время следователи ГБР работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства авиакатастрофы.

Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов).

Фото: dbr.gov.ua

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Отметим, что ранее под Киевом нашли целый арсенал авиационного вооружения. Среди них были унифицированные блоки типа УБ-32 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5 с истребителей, а также боевых ударных вертолетов Ми-24.