В четверг, 30 мая, на заседании Комиссии горсовета Киева было согласовано переименование шести улиц. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

В частности, улицу Российскую в Дарницком районе столицы решили назвать в честь добровольца Юрия Литвинского, погибшего под Иловайском. Литвинский был заместителем командира по вооружению батальона НГУ "Донбасс". До этого, в 2013 году, он участвовал в Революции Достоинства и был ранен фрагментом картечи при обстреле на Институтской. Погиб Юрий Литвинский 10 августа 2014 года во время боев за Иловайск.

Юрий Литвинский. Фото: censor.net.ua

Комиссия Киевского горсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики рекомендует также такие переименования:

улицы Димитрова – в улицу Никифора Дровняка (Деснянский район);

улицы Выборгской – в улицу Олексы Тихого (Соломенский район);

улицы Панельной – в улицу Андрея Аболмасова (Днепровский район);

улицы Подвойского – в улицу Юрия Глушко (Шевченковский район);

улицы Ивана Шевцова – в улицу Василия Макухи (Шевченковский район).

Накануне заседания комиссии указанные варианты переименований прошли общественные обсуждения. Теперь их должны утвердить депутаты горсовета на пленарном заседании.

Напомним, Комитет Рады одобрил переименование Днепропетровской и Кировоградской областей.

Также мы писали, что суд в Херсоне отменил переименование улицы в честь Екатерины Гандзюк.