Улицу Российскую в Киеве решили переименовать в честь погибшего под Иловайском добровольца
В четверг, 30 мая, на заседании Комиссии горсовета Киева было согласовано переименование шести улиц. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
В частности, улицу Российскую в Дарницком районе столицы решили назвать в честь добровольца Юрия Литвинского, погибшего под Иловайском. Литвинский был заместителем командира по вооружению батальона НГУ "Донбасс". До этого, в 2013 году, он участвовал в Революции Достоинства и был ранен фрагментом картечи при обстреле на Институтской. Погиб Юрий Литвинский 10 августа 2014 года во время боев за Иловайск.
Юрий Литвинский. Фото: censor.net.ua
Комиссия Киевского горсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики рекомендует также такие переименования:
- улицы Димитрова – в улицу Никифора Дровняка (Деснянский район);
- улицы Выборгской – в улицу Олексы Тихого (Соломенский район);
- улицы Панельной – в улицу Андрея Аболмасова (Днепровский район);
- улицы Подвойского – в улицу Юрия Глушко (Шевченковский район);
- улицы Ивана Шевцова – в улицу Василия Макухи (Шевченковский район).
Накануне заседания комиссии указанные варианты переименований прошли общественные обсуждения. Теперь их должны утвердить депутаты горсовета на пленарном заседании.
Напомним, Комитет Рады одобрил переименование Днепропетровской и Кировоградской областей.
Также мы писали, что суд в Херсоне отменил переименование улицы в честь Екатерины Гандзюк.