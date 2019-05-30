Государственное бюро расследований проводят следственные действия в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины, осуществляя выемку документации в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего замглавы Администрации президента Алексея Филатова, руководителя Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Михаила Смоковича и прочих высокопоставленных лиц в судебной иерархии.

Об этом сообщает информированный "Страны" в судейских кругах.

По его словам, речь идет о ранее санкционированном 22 мая Печерским райсудом доступе к личным делам некоторых членов ВККСУ по мотивам дела о вмешательстве Филатова в процедуру отбора судей в Верховный и Высший антикоррупционный суды.

Согласно судебным документам, в рамках уголовного производства, зарегистрированного по заявлению экс-главы Высшего совета юстиции Владимира Колесниченко (о деталях и сути его претензий можно прочесть здесь), Госбюро расследований проверяет данные о возможном сговоре восьми членов Высшей квалификационной комиссии судей с Филатовым, итогом которого стало вынесение решений в части квалифоценивания тех или иных служителей Фемиды, их переводы в другие суды и подбор новых судей.

Наряду с этим, говорится в материалах суда, в рамках данного дела следствие проверяет возможную причастность главы КАС в составе Верховного Суда Михаила Смоковича к незаконному влиянию на председателя ВККСУ Сергея Козьякова и уполномоченного Верховной Рады по правам человека для принятия "нужных решений" в части вердиктов квалифкомиссии.

В ходе расследования суд выдал санкцию на временный доступ к личным делам 8 членов ВККСУ, которых проверяют на предмет возможного сговора с Филатовым и Смоковичем, а также к материалам, которые касаются вынесенных ими решений о назначении судей и проведении конкурсов, переписке, служебным запискам, регламенту ВККСУ и справкам о выплате зарплаты его членам.