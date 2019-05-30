Верховная Рада поддержала за основу законопроект о полном общем среднем образовании № 10204. За со второго раза проголосовали 229 нардепов, пишет 112.ua.

Законопроект предусматривает новации для учеников, учителей, родителей и образовательных управленцев, сообщила министр образования Лилия Гриневич, передает сайт Минобразования.

Документ должен предоставить ученикам механизмы определения собственной образовательной траектории. "Для учащихся с особыми образовательными потребностями построение такой траектории – возможность для успешной интеграции в жизнь обычной школы. Для детей, которые серьезно учатся еще вне школы, например, ходят на спорт или в музыкальную школу, – это возможность зачислить полученные не в заведении знания, а освободившееся время использовать на домашнее задание или другую работу. Для учащихся, находящихся на домашнем обучении, этот механизм позволит просто и безопасно зачислить свои учебные достижения и получить документ о полном общем среднем образовании", – цитируют Гриневич.

Для работы по индивидуальной траектории ученик и/или его родители должны будут обратиться с заявлением в школу. Под это создадут индивидуальный учебный план, который будут писать вместе педагоги, родители и ученик, будут одобрять педсовет и утверждать директор.

Для подтверждения знаний, полученных вне учреждения, будут проводить годовое оценивание или государственную итоговую аттестацию. Если же речь идет о подтверждении результатов по домашней форме, школьнику нужно будет сдавать контроль дважды в год. "Дети на длительном стационарном лечении благодаря принятию этого документа наконец-то получат защищенное законом право получать образование в медучреждениях. Их право на обучение должно быть закреплено именно на уровне закона, чтобы больше никогда мы не сталкивались с ситуацией, когда в Украине при больницах годами живут наши заброшенные и всеми забытые дети", – подчеркнула Лилия Гриневич.

Законопроект также должен предоставить учащимся возможность выбирать предметы. "Ведь как сейчас – все упирается в недостаточность часов, поэтому де-факто выборочную составляющую выбирает школа, а не школьник. Этот же закон дает возможность создавать межклассные группы для изучения выборочных предметов, когда дисциплину слушает не один класс, а сборная группа из учащихся классов одной параллели и смежных классов. Благодаря этим группам дети смогут действительно выбрать, что они будут учить, какой выборочный предмет их действительно интересует. Особенно это актуально для старшей профильной школы, содержание образования которой должно максимально отвечать потребностям, интересам и планам на будущее", – пояснила министр.

Согласно проекту, язык получения среднего образования - государственный. Вместе с тем предусмотрены варианты для коренных народов и национальных меньшинств.

Представители коренных народов Украины, которые не проживают в речевой среде родного языка и не имеют государства, которые бы защищало их язык (в первую очередь речь о крымских татарах), будут обучаться с 1 по 11(12) класс на языке коренного народа - наряду с основательным изучением украинского языка.

Еще одна модель предусмотрена для школ с языком обучения национальных меньшинств, языки которых принадлежат к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и речевой среды использование этой модели может быть разным, но основы такие:

на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальный школе;

в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно начать читаться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки, когда не менее 40% предметов изучаются на государственном языке;

со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к одному из украиноязычной семьи, а также проживающие преимущественно в среде собственной речи (русский язык). Там начальная школа также будет языком меньшинства наряду с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.

Фото: mon.gov.ua

Напомним, что в Украине появится предвысшее профессиональное образование.

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