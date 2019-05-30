На заседании в четверг, 30 мая, Верховная Рада рассмотрела постановление №10341 об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и его Кабинета министров.

По итогам голосования премьер-министр не был отправлен в отставку. "За" это решение проголосовали всего 97 народных депутатов. Таким образом Кабмин продолжает полноценно работать.

Скриншот Канал Рада

Отметим, что перед заседанием решение не поддерживать отставку премьера было принято на заседании фракции "Блок Петра Порошенко". Депутаты отметили, что в случае отставки Гройсмана ничего не изменится, поскольку новое правительство невозможно сформировать в отсутствии коалиции.

Против отставки выступала также фракция "Народный фронт", сославшись на то, что правительство должно продолжать работать, чтобы не подрывать сотрудничество с МВФ.

Между тем, вопрос об отставке правительства и премьера поднял после инаугурации Владимир Зеленский. Он предложил Кабмину уйти. Владимир Гройсман не стал противиться воле нового президента. "Страна" подробно описывала, почему на самом деле подал в отставку Гройсман.

29 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра.