Президент Владимир Зеленский определился с кандидатом на должность своего пресс-секретаря. Об этом сообщили в его пресс-службе, передают Украинские новости.

Члены конкурсной комиссии отобрали Топ-10 кандидатов и уже провели со всеми собеседования. "С кандидатом на должность спикера уже определились. В ближайшие несколько дней будет назначение", - рассказал сотрудник пресс-службы.

При этом собеседник не стал называть имя и фамилию этого кандидата, сообщил только, что это журналистка.

Как сообщала "Страна", департамент инфорполитики АП возглавит женщина, работающая топ-менеджером "Квартала 95".

Напомним, что Зеленский назначил охранника Коломойского начальником своей охраны. Мы узнавали подробности этого назначения. На своем посту Алексей Оцерклевич сменит ставленника Порошенко Валерия Гелетея. Он выполнял для экс-президента массу деликатных задач и превратил УГО в карманную спецслужбу Банковой.