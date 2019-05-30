Верховная рада обратилась к ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО и парламентам различных стран с осуждением политики России в отношении представителей коренных народов. За соответствующее постановление, сегодня, 30 мая, проголосовали 234 депутата из 226 необходимых.

"Проектом постановления предусмотрено утвердить обращение Верховной Рады к Организации объединенных наций, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации и поручить председателю Верховной Рады безотлагательно направить текст обращение в ООН, парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций", - сказано в пояснительной записке к принятому документу.

Также ВР обращается к западным странам с призывом усилить политико-дипломатическое давление на Россию "с целью прекращения политики фактической ассимиляции коренных народов, нарушения суверенитета автономных республик Российской Федерации как формы национальной государственности коренных народов, обеспечения полного и реального равенства лиц, принадлежащих к коренным народам". Верховная Рада призывает "обратить особое внимание на необходимость защитить языки коренных народов России, потребовать от российских властей вернуть обучение на родном языке и надлежащее изучение родного языка в общеобразовательных учебных заведениях в полном объеме, устранить искусственные препятствия на пути развития системы высшего образования на языках коренных народов".

В постановлении утверждается, что РФ с 2014 года "усилила политическое и ассимилирующее давление на коренные народы России". Проявлением такого давления парламентарии указывают "преследования представителей коренных народов России за их политические убеждения", в том числе по украинскому вопросу, "препятствование правоохранительными органами реализации права на мирный протест", языковую политику.

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