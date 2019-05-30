В минувшем месяце, 6 апреля в Киеве в пабе на Шулявке убили парня. Ему нанесли 17-18 ножевых ранений. Нападавшие, предположительно, члены молодежного крыла "Свободы" - организации "Сокіл". Об этом "Стране" сообщил блогер Александр Барабошко.

Барабошко на своей странице в Facebook написал, что Артем - так звали убитого - две недели боролся за свою жизнь, однако не смог прийти в себя. Что касается предположительных убийц, их задержали. Однако одного из них отпустили сразу, а второго позже - на основании решения суда.

"Один из них признался, что резал Артема, сказал, что нанес 5-6 ударов ножом. Суд перенес избрание меры пресечения на утро, 30 мая, фактически убийцы до этого времени на воле. Насколько мне известно, они всеми путями пытаются избежать наказания, и хотя нападавших было несколько, сейчас вообще идет речь про меру пресечения только для одного человека", - написал блогер.

Также, по информации Барабошко, подозреваемые являются членами общественных организаций, поэтому "за них могут попросить". В частности, данные из социальных сетей подтверждают, что молодые люди - участники молодежного крыла "Свободы" - организации "Сокіл".

30 мая в 11:00 в Соломенском районном суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения.

Скриншот, фото: Facebook/ Олександр Барабошко

Скриншоты: Instagram

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