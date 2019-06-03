Подготовка к досрочным выборам выходит на финишную прямую. Партии проводят съезды и формируют списки, а также определяются с кандидатами по мажоритарным округам.

"Страна" анализирует основные предвыборные расклады.

А точно будут выборы?

Для начала стоит, однако, проговорить и еще один вопрос – а будут ли досрочные выборы?

Дело в том, что в Конституционный суд уже принял к рассмотрению обращение депутатов о признании неконституционным указа президента о роспуске Рады. Уже завтра будет первое заседание по этому поводу.

Если суд примет это дело как неотложное, то в течение месяца он вынесет вердикт. В случае признания указа неконституционным, досрочных выборов не будет.

Теоретически суд может принять такое решение. В КСУ не так давно случился переворот и руками судей, которые ориентируются на БПП и Народный фронт, был уволен глава Конституционного суда Святослав Шевчук.

Шевчук еще до первого тура выборов выступил против Порошенко - за что и поплатился своей должностью. И теперь в суде расклад такой, что судьи могут проголосовать за что угодно, если поступит команда и их материально простимулируют.

И то, что они оперативно взяли дело к рассмотрению, показывает - такая вероятность существует.

Впрочем, источник в Конституционном суде говорит, что быстрое принятие дела в разработку связано с желанием судей поторговаться с обоими сторонами - и с командой президента и с противниками досрочных выборов (в их числе, в первую очередь, фракция "Народного фронта" и премьер-министр Владимир Гройсман).

"Суд мог бы потянуть с принятием дела к рассмотрению - на это был месяц. Но решили ускорить процесс. Судьи сейчас выставляют позицию КСУ по досрочным выборам на торги - кто их больше простимулирует и кто им больше предложит. Впрочем, эта игра может оказаться для судей опасной. Сейчас в Окружном административном суде будет слушаться дело о восстановлении Станислава Шевчука в должности главы КСУ. И если это произойдет, то не будет и речи о признании досрочных выборов неконституционными", - говорит источник.

Также нужно учитывать, что подавляющее большинство украинцев поддерживает роспуск Рады. И судьи, отменив Указ, пойдут против популярного решения. Это большой имиджевый и политический риск.

Хотя, конечно, разного рода аргументы противников выборов, предъявленные судьям, могут перевесить все эти опасения.

Но пока Указ о роспуске Рады не отменен, он действует, а значит и страна готовится к выборам.

Поэтому перейдем к анализу партийных раскладов.

"Слуга народа"

Начнем с партии Зеленского "Слуга народа". Она сейчас имеет наилучший рейтинг – 40% и более.

Чтоб этим рейтингом воспользоваться, Зеленский и торопится с выборами. До осени (когда должны были состояться очередные выборы) нынешний колоссальный кредит доверия, выданный ему народом, может сильно уменьшиться.

Ну а пока избирателям нравится как Зе "опускает" прежнюю политическую элиту, как прикольно и необычно он ведет себя. Тем более, что он и его команда стараются пока говорить в стиле "за все плохое против всего хорошего" и два месяца, видимо, собираются протянуть в этом же стиле.

Что известно о партии президента?

Прежде всего то, что ее поведет Дмитрий Разумков. Это политтехнолог Зеленского, который от его имени озвучивает время от времени разные тезисы.

Кто еще будет в партсписке и по мажоритарке – пока не говорят. Обещают отобрать на открытом конкурсе с привлечением международных эйчар-агентств.

"Страна" уже рассказывала о странностях этого отбора.

Поэтому, в конечно итоге, нужно смотреть на результат – чьи люди окажутся среди кандидатов. И не будут ли это, также как и в Администрации президента, "новые лица" от Коломойского.

В общем-то Коломойский и его влияние на президента является одной из главных имиджевых угроз для "Слуги народа", так как разрушает базовую концепцию идеологии команды Зеленского - обновление страны.

Но еще более серьезный удар по политической силе президента может нанести отсутствие каких-либо подвижек по миру на Донбассе. Война там продолжает, а переговоры с Россией, о которых много говорил Зе во время предвыборной кампании, пока под огромным вопросом.

Зеленский уже выставил трудновыполнимое условие для их старта - возврат всех украиснких пленных. Кроме того, устами главы АП Андрея Богдана, новая власть сказала, что не намерена работать с Виктором Медведчуком (который как раз и занимался вопросами обмена пленными).

Все это, естественно, сильно усложняет любой возможный диалог с Москвой.

И, в принципе, команда президента все в большой степени пытается демонстрировать жесткий тон по теме России и Донбасса, а сам Зеленский уже сказал, что переговоров с РФ не будет.

Наші журналісти спитали у Володимира Зеленського, чи будуть переговори з Росією. Він відповів, що ні pic.twitter.com/yLKHrc0sCe — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 23 мая 2019 г.

Также характерна и реакция Аминистрации президента на заявление партнера Зеленского по "Кварталу 95" Бориса Шефира о необходимости переговоров с Путиным. В заявлении АП говорилось, что это не отражает позицию главы государства.

При продолжении подобной риторики и при отсутствии реальных подвижек по миру на Донбассе "Слуга народа" может потерять в рейтинге на юго-востоке. И часть избирателей перейдет к другим партиям. В первую очередь - к "Оппозиционной платформе За жизнь" во главе с Бойко, Рабиновичем и Медведчуком.

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа" сейчас идет второй по рейтингам – в районе 10-12%.

При этом сейчас ведутся переговоры о присоединении к "Оппозиционной платформе" части "Оппозиционного блока" во главе с Колесниковым, Новинским и Вилкулом.

В целом, за счет перетока голосов от Зеленского "Оппоплатформа" может взять 15% и более голосов, завести много своих мажоритарщиков и сформировать крупную фракцию.

Далее она может либо стать основой для формирования коалиции и правительства. Либо превратится в сильную оппозицию с прицелом на победу на следующих выборах.

В любом случае, появлении в Раде мощной фракции от условной "партии мира" сильно изменит политический расклад в стране и, возможно, повлияет и на самого Зеленского в плане усиления позиций той части его команды, которая выступает за реальные переговоры о мире на Донбассе.

"Партия мэров"

Правда, против этого сценария уже началась контригра.

Речь идет о так называемой "партии мэров", которую создают мэр Одессы Геннадий Труханов и мэр Харькова Геннадий Кернес при активном участии Игоря Коломойского.

Первый этап съезда этой политической силы, которая взяла название партии Труханова "Доверяй делам" уже прошел в Харькове 2 июня.

Второй этап пройдет вскоре в Одессе, где и будет принято окончательное решение о походе на выборы.

У каждого из участников процесса - самих мэров и Коломойского есть свои резоны для участия в этом политпроекте.

Мэры хотят создать собственную политсилу для торгов с центральной властью по различным вопросам.

Коломойский же хочет получить союзную себе фракцию, которая создаст коалицию со "Слугой народа" (задача максимум). А если "партия мэров" не пройдет в Раду по спискам, то она отберет 3-4% голосов у "Оппозиционной платформы", сократив ее представительство в Раде.

Пока что "партия мэров" имеет небольшие шансы преодолеть 5% барьер. И это является главным риском для ее создателей-мэров.

Тем более, что у них есть альтернатива - идти на выборы вместе с "Оппозиционной платформой", договорившись по своему представительству и в списках, и по мажоритарным округам.

Переговоры на этот счет идут и какое будет окончательное решение - увидим в ближайшую неделю.

Партия Смешко

В Раду может попасть новичок выборов – партия Смешко. По крайней мере социологи ей дают более 5%.

При этом, Игорь Смешко по-прежнему остается загадкой украинской политики. Кто он? Чего хочет? Кто за ним стоит?

Переодически возникают слухи о том, что формированием списков партии занимается Арсен Аваков (впрочем, источники "Страны" в окружении Смешко говорят, что глава МВД уже не имеет к ней отношения). Ведуся разговоры и об интересе к политсиле со стороны ряда бывших чиновников вроде экс-главы таможни времен Януковича Игоря Калетника.

Впрочем, пока точно можно сказать лишь то, что штаб партии возглавит известный журналист Дмитрий Гордон, который занимался пиаром Смешко еще со времен его президентской кампании.

"Батькивщина" и партия Порошенко

В районе 8% держатся показатели сразу двух партий – "Батькивщины" Юлии Тимошенко и Блока Петра Порошенко.

Юлию Тимошенко в последнее время окучивал Коломойский. Он хотел убедить ее идти на выборы вместе с его партией "Укроп", а также с "Ударом" Кличко. А потом слить их в одну коалицию вместе со "Слугой народа".

Журналисты даже зафиксировали поездки Коломойского домой к Тимошенко.

Но в итоге переговоры закончились ничем. Юлия Тимошенко пойдет на выборы одна.

Что касается БПП, то партия президента решила поиграть в конспирацию и убрать из своего названия саму фамилию Порошенко.

Она переименовалась в партию "Европейская солидарность Украины". Первоначально даже предполагалось, что Порошенко не будет даже идти первым номером, но затем концепция переигралась и экс-президент все-таки возглавит список.

Поможет ли президенту и его партии такой ребрендинг улучшить результат – очень сомнительно. Пока непонятно, попадает ли вообще эта политсила в Раду, особенно после ребрендинга: лично у Порошенко, чьим именем раньше называлась политическая сила, был свой мотивированный избиратель (не 25%, конечно, но явно выше проходного барьера).

А будет ли он у "Европейской солидарности" - вопрос открытый.

"Голос" Вакарчука, УДАР и Гройсман

Тем более, что партии экс-президента наступает на пятки "Голос" Святослава Вакарчука, куда уже потянулись различные младореформаторы, еврооптимисты и получатели грантов. Идеология что у Вакарчука, что у Порошенко – одна и та же – "армия, мова, вира". Но имидж у певца явно получше. При этом у Вакарчука будет серьезная медиаподдержка от олигарха Виктора Пинчука.

То есть, если Вакарчук по неопытности не наломает дров или на него не будет вылит некий убойный компромат, который, как говорят, лежит в запасе у Порошенко, то он отберет приличный процент у партии экс-президента. Помножит он на ноль и партию Садового "Самопомощь" и сильно ослабит партию Гриценко "Гражданская позиция".

Еще три политические силы, созданные представителями постмайданной власти, не имеют шансов попасть в Раду. Это в первую очередь "Народный фронт" (рейтинг менее 1%). Партия уже решила, что пойдет на выборы только по мажоритарке.

Часть ее представителей (Парубия) приютит партия Порошенко. Еще часть планировала идти вместе с партией премьера Гройсмана, который уже заявил, что будет участвовать в выборах самостоятельно, а не с экс-президентом.

Правда, что с "Народным фронтом", что без него у политсилы Гройсмана нет возможности взять более 5%. А потому увидим ли мы ее на выборах - вопрос.

Еще есть УДАР Кличко, который сам не проходит, но тоже хочет куда-то пристроиться. С Тимошенко у него не получилось и сейчас он, как говорят, ведет переговоры с Гройсманом, и со Смешко, и с Порошенко.

С партией экс-президента уже были достигнуты договоренности о вхождении в список, но сейчас они буксуют из-за несовпадения видения по квотам.

Радикальная партия Ляшко

Что касается Радикальной партии Олега Ляшко, то она переживает сейчас далеко не лучшие времена.

Ранее видный радикал Игорь Мосийчук заявил, что выходит из партии. Причина – некие идеологические разногласия. Ляшко уже ответил ему в духе "баба с возу кобыле легче".

Однако, по данным источников "Страна", реальная причина выхода Мосийчука, а в будущем - и ряда других депутатов из Радикальной партии совсем иная.

Во-первых, рейтинг Ляшко сейчас упал до показателей менее 3%. И 5% ему не преодолеть.

А потому многие партийцы торопятся покинуть тонущий корабль, пока еще есть время к кому-то другому попасть на борт.

Второй фактор – Олега Ляшко перестал финансировать Ринат Ахметов. При этом, под конец, передал ему крупную сумму денег "на добрую память". Однако эти деньги никто кроме Ляшко не увидел. И даже его ближайшие соратники не получили ничего и крепко обиделись.

Сам Ляшко, как говорят, нашел себе нового спонсора в лице Петра Порошенко и теперь на его деньги будет троллить Зеленского. Однако вряд ли это поможет ему попасть в новую Раду.

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