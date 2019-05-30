Определение победителя тендера на должность компании-управителя резиденции Виктора Януковича "Межигорье" было проведено по закону. Об этом написал новый управляющий "Межигорья" Алексей Вороненко на своей странице в Facebook.

"Есть действующее законодательство и процедура по конкурсу управляющего Межигорьем. Мы выдержали букву закона от и до. Да, сегодня тендерная комиссия АРМА проголосовала в полном составе, единогласно, приняла решение передать управление Межигорьем компании Скомпани, в которой я директор. Подчёркиваю, всё в рамках действующего Закона Украины", - написал Вороненко.

Также он прокомментировал шум вокруг его прежней работы помощником депутата Верховной Рады Украины, Евгения Мураева.

"Помощник, это что ключевая фигура? Или это должность уровня главы Администрации президента Украины? Ладно бы был помощником, но с января 2018-го таковым не являюсь. Но так называемая пресса упустила, что я активно критиковал Мураева в СМИ, за то, что его позиция стала с годами всё более деструктивной и ущербной. Странно, что не заметили. Кто не верит, посмотрите мои свежие комментарии, а также прошу представителей средств массовой информации быть внимательней, когда вы пишите помощник Мураева! Я не подаю судебных исков, чтоб вы не начали говорить, мол, ущемляют прессу, свободу высказывания и т. п. Не пишите ложь, а просто позвоните в отдел кадров Верховной Рады и спросите - числится ли такой-то в помощниках у такого-то депутата. И получите конкретный ответ", - написал Вороненко.

Кроме того, он добавил, что общественный совет при АРМА рекомендует то ли продлить, то ли отменить конкурс. Однако, по словам Вороненко, общественный совет является консультативным органом при любой государственной структуре и не ему рекомендовать нарушать закон.

Скриншот: Facebook/ Алексей Вороненко

Напомним, компания Ахметова обратилась в полицию из-за миллионных долгов "Межигорья" за электроэнергию.

Также мы писали, что после трех месяцев поисков в АРМА решили упростить условия конкурса по управляющему для Межигорья.