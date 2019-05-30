В Ровенской области вечером 29 мая потерпел крушение военный вертолет Ми-8. В результате катастрофы погибло четыре человека, в их числе - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Игорь Мазепа.

Интересно, что это произошло ровно в пятую годовщину падения украинского вертолета на горе Карачун под Славянском, где в 2014 году погиб генерал Сергей Кульчицкий.

Боевую машину Ми-8МТ - практически ту же модель, что упала и вчера - обстреляли сепаратисты Игоря Гиркина (Стрелкова). Тогда погибло 13 украинских военных.

"Страна" собрала все подробности новой катастрофы.

Тренировочный полет

Крушение произошло возле села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. По сообщению Сухопутных войск ВСУ, связь с вертолетом, который осущесвлял тренировочный полет, была потеряна в 23.27.

Также по данным ровненских СМИ известно, что на месте падения вертолета возник пожар, который был ликвидирован уже ночью. К тушению привлекалось 54 человека и 10 единиц техники.

Ми-8 - советский вертолет, разработанный еще в 60-х годах. На вооружении в Украине находится 67 таких машин по состоянию на 2016 год. По 30 - в сухопутных силах и ВВС и еще семь - в Нацгвардии.

Какого именно года постройки рухнувший вчера Ми-8 - не уточняется. Фото с места трагедии опубликовало Госбюро расследований.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Кто погиб в результате катастрофы

В пресс-службе командования Сухопутных войск ВС Украины в Facebook сообщили имена жертв крушения.

"С целью недопущения искажения информации сообщаем, что погибло четверо военных:

Командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович.

Летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич.

Бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович.

Бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.

На месте падения вертолета работает комиссия. Причины авиакатастрофы выясняются. Более подробная информация будет предоставлена после выяснения обстоятельств происшествия", - сообщилив СВ ВСУ.

О погибшем комбриге Мазепе известно немногое. Но он точно воевал в АТО, причем в самые первые месяцы. 19 июня 2014 года президент Петр Порошенко наградил его за участие в боевых действиях орденом Даниила Галицкого.

Версии трагедии

Пока точного понимания, почему именно упал вертолет, у властей нет. Но ГБР уже открыла дело по статье "Нарушение правил полетов".

По данным ведомства, вертолет рухнул во время учений "День-Ночь".

"По предварительной информации, в воинской части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск, месторасположение - г. Броды Львовской области) происходили плановые летные учения "День-Ночь". Во время полета вблизи села Сестрятин Ровенской области на расстоянии около 3 км.

от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал", - сообщили в ГБР.

Позже военная прокуратура озвучила, какие версии изучаются.

"Следствием рассматривается несколько версий, в том числе и техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все эти версии отрабатываются в ходе досудебного расследования", - сообщил начальник управления военной прокуратуры Западного региона Украины Юрий Табака.

В соцсетях, комментируя это заявление, отмечают, что лопасти у вертолета целые. И предполагают, что у боевой машины были проблемы с двигателем.

"Недоброе утро". Реакция властей

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование гибели 4 военных из-за падения вертолета Ми-8 в Ровенской области.

Об этом он написал в микроблоге Twitter.

"Недоброе утро. Крушение военного вертолета на Ровенщине. Четыре погибших воина. Поручил главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль", - сообщил Зеленский.

Президент также выразил соболезнования родным и близким погибших.

От чего в Украине падали вертолеты

В начале мая на границе Украины и Румынии был обнаружен разбитый вертолет, который, скорее всего, занимался контрабандой. Внутри было найдено тело пилота. Модель разбитого вертолета Ка-26, это аппарат российского производства, предназначенный для использования в гражданских целях, в частности, для орошения полей.

На самом транспортном средстве никаких регистрационных знаков не было. Вертолет пересек воздушное пространство Румынии нелегально – вероятно, переправлял контрабандные сигареты. По данным румынской полиции, вертолет летел слишком низко, чтобы его не заметили на границе, из-за чего он задел деревья и разбился.

В сентябре прошлого года в Харьковской области упал вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Ми-8 упал в реку Берестовая во время забора воды для тушения пожара на территории Красноградского лесничества. Жертв в результате падения не было.

В том же месяце в Киеве на Трухановом острове упал самый дорогой вертолет в Украине. Частный Eurocopter EC145 стоит примерно $5,5 миллионов. Вертолет поднялся в воздух с базы в Гидропарке и начал падать почти сразу же после взлета - спустя 40 секунд. Перед этим его начало бросать в разные стороны, и он потерял высоту. Пилот и пассажир были ранены.

А в январе 2018 года случилась катастрофа, похожая на вчерашнюю. В результате падения вертолета Ми-8 в Кременчуге погибли четыре человека, все они были опытными летчиками. Они осуществляли согласно плану-заданию тренировочные полеты.

По версии следствия, члены экипажа не заметили растяжки троса возле башни одной из местных телекомпаний и задели его винтом, после чего произошло падение и возгорание.

Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет со слушателями. Они как раз проходили систему подготовки полета с устройством ночного видения. В Кременчуг прибыли три экипажа на подготовку и они должны были налетать по десять часов в ночное время.