Восстановленные элементы защитного стекла нового пешеходного моста в Киеве на всякий случай окружили забором. Об этом в Facebook сообщил киевский журналист Игорь Рец. Он также выложил видео ограждений.

"По дороге на работу прошелся по новому мосту. Кличко реально смелые братья. Я бы не прыгал", - написал он, намекая на прыжки братьев на мосту в день открытия.

Фото: facebook.com

Видео: facebook.com

Напомним, что мост, который соединяет два туристических маршрута – Владимирскую горку и Крещатый парк, торжественно открыли 25 мая. Во время церемонии мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что площадь стеклянного пола составляет 70 м², он проверил его на прочность, попрыгав вместе с братом Владимиром. По словам мэра, стоимость строительства всего комплекса - около 400 млн грн.

26 мая, на следующий день после торжественного открытия, на смотровых площадках потрескались панорамными стекла. Кличко заявил, что произошедшее было актом вандализма, и не исключил, что по мосту стреляли.

После этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что поврежденные элементы защитного стекла нового пешеходного моста в столице восстановили.