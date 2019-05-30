Создатели сериала НВО "Чернобыль" без спросу использовали часть произведения украинского современного драматурга Павла Арье. Об этом он и его друзья сообщили в Facebook.

Речь идет о монологе бабы Приси из пьесы "На початку та наприкінці часів". По словам самого Арье, он чувствует себя очень плохо и не может собраться с мыслями после произошедшего.

Подруга драматурга журналистка Елена Ребрик отмечает, что речь в этой ситуации не столько о деньгах, сколько о нежелании авторов сериала упоминать украинского автора. Также она отметила, что "вопрос переводится в юридическую плоскость".

Отметим, Павел Арье - современный украинский драматург, художник-концептуалист, театральный режиссер. Он родился во Львове, сейчас ему 43 года. С 2016 года - художественный руководитель Львовского драматического театра им. Леси Украинки.

Скриншоты: Facebook/Pavlo Arie

Напомним, "Страна" писала о том, что украинцы пишут о сериале "Чернобыль", снятом американцами в Литве.

Также мы публиковали материал о том, что думают о сериале "Чернобыль" ликвидаторы аварии на ЧАЭС.