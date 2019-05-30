Верховная Рада сегодня, 30 мая, назначила в состав Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания генерального продюсера ООО "Запорожская независимая телерадиоорганизация ТВ-5" Максима Оноприенко.

За такое решение проголосовали 233 депутата при минимально необходимых 226.

Фото: rbc.ua

Максим Оноприенко - генеральный директор запорожской телекомпании TV5, которая входит в холдинг "Медиа Группа Украина" бизнесмена Рината Ахметова. Согласно информации, опубликованной на сайте канала TV5, Максим Оноприенко родился 12 октября 1980 года в г. Тарту, Эстония. Медийную карьеру начал в 2002 году в Издательском Доме Companion Group. В течение 2012-2013 годов снимал цикл научно-публицистических программ "Украина: забытая история". В 2013 году входил в состав международного жюри Национального конкурса 43 Международного кинофестиваля "Молодость", г. Киев. С марта 2018 Оноприенко вошел в состав Украинской Телевизионной Академии.

В состав Национального совета входят 8 человек. Четырех членов Национального совета назначает Верховная Рада, еще четырех - президент Украины. Срок полномочий членов Совета - 5 лет. Переизбраться на повторный срок один и тот же человек может только 1 раз.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский одним указом отменил другой указ Петра Порошенко об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Также Зеленский отменил указ Порошенко о назначение Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. После этого пиарщик экс-президента Петра Порошенко подал на Зеленского в суд.

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