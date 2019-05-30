Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел сообщить в Совет Европы и Организацию Объединенных Наций, что Национальное антикоррупционное бюро Украины может прямо сотрудничать с антикоррупционными органами других государств.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По мнению президента, закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и Уголовный процессуальный кодекс наделяют НАБУ полномочиями центрального органа в международном сотрудничестве в расследовании уголовных производств. Таким образом, бюро может напрямую сотрудничать с международными партнерами по расследованию коррупционных деяний, передавать и получать запросы о международной правовой помощи.

"Однако из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего президента Украины и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий Бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась", - сказано в заявлении пресс-службы.

Зеленский поручил безотлагательно сообщить депозитариям международных многосторонних договоров о признании Украиной с 25 января 2015 года НАБУ центральным органом (вместе с Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой) в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах, "отправив соответствующие заявления в шесть определенных международных многосторонних договоров, участником которых является Украина".

Напомним, в Украине вынесли первый в истории оправдательный приговор по обвинениям САП и НАБУ.

Также мы писали, что Сытник пожаловался МВФ, что взяточники сопротивляются НАБУ.