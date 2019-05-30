Россия скоро освободит пленных украинских моряков и представит это как собственное решение, не связанное с вердиктом Морского трибунала. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила в эфире 5 канала.

"Я уверена, что россияне достаточно скоро своим способом, который никак не будет связан с решением Трибунала, вернут наших моряков. Они будут это представлять как собственное решение, как волю Путина, и думаю, что так, как оно было по другому делу, которое касается "Гринписа" и корабля, который называется Arсtic Sunrise - они также делали вид, что не выполняют решения Трибунала, но выполнили все и даже выплатили компенсацию", - сказала Зеркаль.

Отвечая на вопрос ведущей, может ли это решение быть связано с "комплиментами" новой украинской власти, что мол, Россия начала договариваться, Зеркаль сказала: "Думаю, возможно, они и так будут это представлять, но для мира уже все очень четко - что есть решение Трибунала. И решение Трибунала должно быть выполнено, тем более это касается иммунитета военных кораблей, а военные корабли у всех стран, которые есть в этой конвенции".

Она добавила, что решение Международного морского трибунала для Украины "действительно победа, особенно со счетом 19 к 1". Зеркаль также прокомментировала информацию в СМИ, что за счет такого решения Международного суда европейским странам будет сложно идти по пути отмены санкций против РФ.

"Если вернуться к событиям, которые происходили в ноябре и декабре, когда россияне навязывали, что они имели право это сделать и вообще Украина виновна в этом инциденте, то даже у наших партнеров в Германии и Франции был такой вопрос, что, может, россияне правы, а здесь у нас есть доказательство того, что это не украинская позиция, это решение Международного морского трибунала - что мы ничего не нарушали, что это нарушила Россия. И для нас это не просто инструмент, это действительно свидетельство того, что у нас есть доказательства своей правоты", - пояснила Зеркаль.

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских корабля и 24 моряка, которые были захвачены в ноябре прошлого года. Суд признал, что украинские корабли имели право на проход по Керченскому проливу, а Россия действовала в пределах правоохранительной, а не военной операции - как на том и настаивала сама РФ. Решение трибунала является обязательным к исполнению.

Россия же после этого в очередной раз заявила, что у трибунала нет юрисдикции рассматривать этот вопрос.

Ранее "Страна" сообщала, что Киев направил в Кремль ноту с вопросом о времени и месте возвращения украинских моряков.

Также мы писали о том, что московский суд оставил всех пленных украинских моряков в СИЗО после решения Международного трибунала.