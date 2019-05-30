В четверг, 30 мая, Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры о доступе к данным мобильного телефона журналистки журнала "Новое Время" Кристины Бердинских. Об этом она сообщила в своем Twitter.

Данные запрашивались Генпрокуратурой в деле о возможном разглашении информации следствия директором НАБУ Артемом Сытником. Рассмотрение дела о предоставлении данных Бердинских продолжалось 9 месяцев.

"Ура! Победа! Печерский суд отказал в удовлетворении ходатайства ГПУ о доступе к данным из моего телефона за 1,5 года! Решение окончательное и обжалованию не подлежит!", - написала журналистка.

Скриншот, фото: Twitter/ Kristina Berdynskykh

Напомним, в августе 2018-го Печерский райсуд предоставил Генпрокуратуре доступ к звонкам с мобильного, переписке и данных о местонахождении за полтора года журналиста-расследователя "Нового времени" Кристины Бердинских.

Однако 26 сентября Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу Бердинских на это решение и вернул ее дело в Печерский суд.