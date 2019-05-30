В июне 2019 года в Люксембурге пройдут предварительные слушания по иску "Нафтогаза Украины" в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и "Газ Капитал С.А." об аресте активов "Газпрома". Об этом пишет "Интерфакс".

При этом сообщается, что российская компания "Газпром" 24 мая 2019 года также обжаловала в Апелляционном суде Люксембурга не вступившее в силу решение люксембургского суда от 12 марта 2019 года о признании и приведении в исполнение арбитражного решения по транзиту. Дата слушаний по этому делу не назначена.

Напомним, в декабре 2017 и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить Украине $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжаловал. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции "Газпрома" на октябрь 2019 года.

Также мы писали, что 15 февраля 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" направила в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и "Газ Капитал С.А." уведомление об аресте любой задолженности и активов ПАО "Газпром" в Люксембурге. А 15 апреля 2019 года ПАО "Газпром" обратилось в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс.