Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, с 29 мая по 11 июня проведет проверку оператора мобильной связи "Киевстар" в связи с тем, что компания не отпускает абонентов в рамках услуги по переносу абонентского номера.

Об этом заведующая сектора по обеспечению деятельности председателя НКРСИ Богдана Пивень заявила агентству Интерфакс-Украина.

"На заседании было принято решение провести проверки оператора "Киевстар" в связи с жалобами граждан", - сказала Пивень. Предметом проверки, по ее словам, является соблюдение мобильным оператором законодательства, а также стандартов при предоставлении телекоммуникационных услуг.

Пивень добавила, что в целом регулятор получил 11 жалоб на оператора "Киевстар". "На следующей неделе, во вторник (4 июня - Прим. Ред.), утвердим и график проверок по остальным операторам", - сообщила Пивень, уточнив, что решение о проверках операторов на сайте не публикуется.

Начиная с 1 мая в Украине заработала услуга по переносу абонентских номеров для пользователей мобильной связи (Mobile number portability, MNP). Украинцы могут бесплатно поменять мобильного оператора, сохранив при этом старый абонентский номер.

Ранее "Страна" сообщала, как украинцы начали менять мобильных операторов, сохраняя номер телефона.

Также мы писали о том, что Киевстар, lifecell, и Vodafone подтвердили, что украинцы смогут менять оператора, сохраняя номер.