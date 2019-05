В мае 2019 года в Херсонской области, на Тендровской косе, прошли учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на странице в Facebook.

Тендровская коса - это остров на юго-западном побережье Черного моря, расположенный недалеко от Крыма. В тактико-специальных учениях разведчиков был задействован средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" ВМС ВСУ.

Фотографии с учений выложила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Скриншот, фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

