Стали известны имена военных, погибших в результате падения вертолета Ми-8 в Ровенской области. Об этом сообщили в пресс-службе командования Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

"С целью недопущения искажения информации сообщаем, что погибло четверо военных", - указали в ВС ВСУ и назвали имена погибших:

Командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович. Летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич. Бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович. Бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.

"На месте падения вертолета работает комиссия. Причины авиакатастрофы выясняются. Более подробная информация будет предоставлена после выяснения обстоятельств происшествия", - добавили в СВ ВСУ.

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Напомним, ночью 29 мая во время учебно-тренировочного полета вертолет Ми-8 упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. После падения техника загорелась.

После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.