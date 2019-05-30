Стали известны имена украинских военных, погибших при крушении вертолета Ми-8 под Ровно
Стали известны имена военных, погибших в результате падения вертолета Ми-8 в Ровенской области. Об этом сообщили в пресс-службе командования Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.
"С целью недопущения искажения информации сообщаем, что погибло четверо военных", - указали в ВС ВСУ и назвали имена погибших:
- Командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович.
- Летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич.
- Бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович.
- Бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.
"На месте падения вертолета работает комиссия. Причины авиакатастрофы выясняются. Более подробная информация будет предоставлена после выяснения обстоятельств происшествия", - добавили в СВ ВСУ.
Фото: facebook.com/UkrainianLandForces
Напомним, ночью 29 мая во время учебно-тренировочного полета вертолет Ми-8 упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. После падения техника загорелась.
После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.