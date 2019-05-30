Премьер-министр Украины Владимир Гройсман утром в четверг, 30 мая, прибыл в здание Верховной Рады, которая сегодня рассмотрит проект постановления о его отставке.

Об этом передает УНН.

Владимир Гройсман прибыл на заседание парламентской фракции "Блок Петра Порошенко", которое прошло в здании парламента. Фракция рассмотрела вопрос о позиции относительно отставки премьера. БПП не собирается голосовать за это решение.

"А что это даст? По факту мы получим то же правительство, просто с приставкой врио (временно исполняющие обязанности), на наш взгляд это алогично. Нового правительства не будет, сформировать его нет возможности, поскольку нет коалиции. Все уже заняты избирательным процессом. А просто поддерживать популизм и предвыборный пиар, мы не видим смысла", - сообщил источник.

Решение было принято почти единогласно.

Напомним, после инаугурации Зеленский предложил подать в отставку Гройсману и его Кабмину. Премьер-министр Гройсман подал в отставку.

29 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра.

"Страна" анализировала, отправит ли Рада премьера в отставку и кто возглавит правительство.