Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование гибели 4 военных из-за падения вертолета Ми-8 в Ровенской области. Об этом он написал в микроблогге Twitter.

"Не хорошее утро. Крушение военного вертолета на Ровенщине. Четыре погибших воина. Поручил главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль", - сообщил Зеленский.

Президент также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Фото: twitter.com

Напомним, что в результате падения поздно вечером 29 мая военного вертолета погибли несколько человек. По предварительной информации, из было пять: комбриг 16-й бригады и четыре члена экипажа. Причины авиационной катастрофы выясняются. Более подробная информация будет предоставлена ​​после выяснения обстоятельств происшествия.

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