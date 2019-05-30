После инаугурации президента Украины Владимира Зеленского американская делегация, которая посетила мероприятие, обсуждала с президентом США Дональдом Трампом его встречу с украинским главой государства. Об этом пишет "Укринформ".

Так, специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что речь шла о возможном телефонном разговоре двух президентов или личной встрече.

"Эту тему мы обсуждали с президентом Трампом, когда вернулись", - сказал Курт Волкер.

По его словам, решение о том, когда и в каком формате это произойдет, еще не принято. Однако тема остается на повестке дня в администрации президента США, так как сотрудничество должно продолжаться, в том числе на высшем уровне.

Напомним, Зеленский посетит Брюссель с первым загранвизитом 4-5 июня.

Также мы писали, что после беседы с Зеленским Макрон рассказал, когда станет возможной новая встреча в "нормандском формате".