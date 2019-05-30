Сегодня ночью, 30 мая, в Украину вернулись еще 5 моряков танкера "Sea Shark", которые были задержаны в прошлом году в Египте. Украинцы прибыли в аэропорт Одессы. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничники Одесского отряда оформили их отдельным коридором. Моряки прибыли рейсом из Стамбула. Моряков сопровождали представители фонда помощи морякам "Ассоль", в зале ожидания пассажиров встретили близкие и родственники, представители МИД и СМИ.

В ближайшее время ожидается прибытие еще трех членов экипажа. До этого в Украину через аэропорт Одессы уже вернулись 9 моряков.

Напомним, экипаж судна, среди которых было 17 граждан Украины, задержали в декабре 2018 года во внутренних водах Египта за якобы незаконный заход в территориальные воды этой страны. По информации экипажа, танкер был задержан за случайный вход в территориальные воды Египта.

Ранее "Страна" сообщала, что посольство Украины вмешалось в дело с задержанием танкера и 17 украинских моряков в Египте.

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